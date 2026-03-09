Suceveancă păcălită cu un telefon Samsung pe un site: a pierdut 1.000 de lei după ce a introdus datele cardului Revolut pe un link fals

Intră acum și în grupul de
O femeie din municipiul Suceava a devenit victima unei noi înșelătorii online sofisticate. La data de 8 martie 2026, polițiștii au fost sesizați de o femeie care a reclamat că din contul său Revolut au fost efectuate două tranzacții frauduloase în valoare totală de 1.000 de lei.
Totul a început pe 6 martie 2026, în jurul orei 21:05. Persoana vătămată postase spre vânzare pe platforma OLX un telefon mobil Samsung Galaxy A54 la prețul de 470 de lei. Imediat a primit un mesaj pe WhatsApp de la un utilizator care se prezenta sub numele „Nita” și care pretindea că a plasat comanda.
La scurt timp, femeia a fost contactată telefonic de o persoană care s-a recomandat a fi operator OLX. Aceasta i-a transmis că este necesar să acceseze un link trimis pe WhatsApp pentru a introduce datele cardului personal, precizându-i că trebuie să aibă minim 1.000 de lei pe cont pentru a finaliza tranzacția.
Femeia a accesat link-ul și a introdus datele cardului Revolut. Instant, suma de 500 de lei existentă pe cont i-a fost transferată. A doua zi, pe 7 martie, în jurul orei 23:00, a fost contactată din nou de o persoană care s-a recomandat a fi manager OLX și care i-a cerut să alimenteze contul cu încă 500 de lei. Femeia a făcut transferul, iar și această sumă i-a fost sustrasă imediat.
Dosar penal pentru trei infracțiuni Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
- înșelăciune (art. 244 alin. (1) Cod penal),
- acces ilegal la un sistem informatic (art. 360 alin. (1) Cod penal),
- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 alin. (1) Cod penal).
Cercetările continuă pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.
Poliția reamintește sucevenilor să nu acceseze niciodată link-uri primite de la persoane necunoscute și să nu introducă datele cardului pe site-uri nesigure, chiar dacă acestea par oficiale.
