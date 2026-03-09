Suceveancă păcălită cu un telefon Samsung pe un site: a pierdut 1.000 de lei după ce a introdus datele cardului Revolut pe un link fals



O femeie din municipiul Suceava a devenit victima unei noi înșelătorii online sofisticate. La data de 8 martie 2026, polițiștii au fost sesizați de o femeie care a reclamat că din contul său Revolut au fost efectuate două tranzacții frauduloase în valoare totală de 1.000 de lei.

Totul a început pe 6 martie 2026, în jurul orei 21:05. Persoana vătămată postase spre vânzare pe platforma OLX un telefon mobil Samsung Galaxy A54 la prețul de 470 de lei. Imediat a primit un mesaj pe WhatsApp de la un utilizator care se prezenta sub numele „Nita” și care pretindea că a plasat comanda.

La scurt timp, femeia a fost contactată telefonic de o persoană care s-a recomandat a fi operator OLX. Aceasta i-a transmis că este necesar să acceseze un link trimis pe WhatsApp pentru a introduce datele cardului personal, precizându-i că trebuie să aibă minim 1.000 de lei pe cont pentru a finaliza tranzacția.

Femeia a accesat link-ul și a introdus datele cardului Revolut. Instant, suma de 500 de lei existentă pe cont i-a fost transferată. A doua zi, pe 7 martie, în jurul orei 23:00, a fost contactată din nou de o persoană care s-a recomandat a fi manager OLX și care i-a cerut să alimenteze contul cu încă 500 de lei. Femeia a făcut transferul, iar și această sumă i-a fost sustrasă imediat.

Dosar penal pentru trei infracțiuni Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

înșelăciune (art. 244 alin. (1) Cod penal),

(art. 244 alin. (1) Cod penal), acces ilegal la un sistem informatic (art. 360 alin. (1) Cod penal),

(art. 360 alin. (1) Cod penal), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 alin. (1) Cod penal).

Cercetările continuă pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Poliția reamintește sucevenilor să nu acceseze niciodată link-uri primite de la persoane necunoscute și să nu introducă datele cardului pe site-uri nesigure, chiar dacă acestea par oficiale.