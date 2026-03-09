Atletic Bucovina Suceava, podium de excepție la Campionatul Național de Karate WUKF! Trei Vicecampioni Naționali și o medalie de bronz la Pitești



Clubul Atletic Bucovina Suceava a strălucit la Campionatul Național de Karate WUKF, desfășurat în weekendul 7-8 martie la Pitești. Competiția a adunat 599 de sportivi din 52 de cluburi din întreaga țară, cu un total de 1.622 de intrări la probe, confirmând nivelul ridicat al karateului românesc. Sportivii pregătiți de antrenorul Corduneanu Ovidiu (centură neagră 5 Dan) au urcat de trei ori pe treapta a doua a podiumului și au cucerit o medalie de bronz.

Palmaresul de excepție al sucevenilor:

Miron Crețu – locul 2 la KUMITE (medalie de argint, Vicecampion Național) într-o grupă extrem de disputată cu 15 concurenți + locul 3 la KATA (medalie de bronz).

– (medalie de argint, Vicecampion Național) într-o grupă extrem de disputată cu 15 concurenți + (medalie de bronz). Poenari Andrei – locul 2 la KATA (medalie de argint, Vicecampion Național).

– (medalie de argint, Vicecampion Național). Matei Ciursa – locul 2 (medalie de argint, Vicecampion Național).

Total: 3 titluri de Vicecampioni Naționali și o medalie de bronz.

Au avut prestații tehnice excelente și au trecut de turul al doilea, demonstrând progres și ambiție: Sebastian Gavril, Epure Eduard Constantin, Antonia Popovici și Teodora Ciursa.

Mesajul antrenorului Corduneanu Ovidiu

După competiție, antrenorul a transmis un mesaj emoționant: „Nu doar pentru medaliile obținute, ci mai ales pentru evoluția, curajul și maturitatea arătate de fiecare sportiv care a intrat pe tatami reprezentând culorile clubului nostru. Pentru mine, adevărata valoare a unei competiții nu se măsoară doar în podiumuri, ci în pașii făcuți înainte de fiecare copil, în încrederea câștigată și în caracterul care se formează prin muncă și perseverență.”

Antrenorul a mulțumit părinților, colegilor antrenori, corpului de arbitri, Federației Române de Karate WUKF și mass-mediei locale: „Sunteți pilonii din spatele fiecărui sportiv. Prin răbdarea, încrederea și eforturile constante, transformați fiecare antrenament și fiecare emoție într-o oportunitate reală pentru copiii voștri de a deveni mai puternici, nu doar ca sportivi, ci și ca oameni.”

O tradiție a succesului

Rezultatele de la Pitești se înscriu în linia performanțelor recente ale clubului: medalia de argint obținută de Miron Crețu la Cupa Potaissa Turda (februarie 2026) și medalia de bronz la Transylvania Karate World Cup 2025 de la Cluj-Napoca, unde Miron a urcat pe podiumul mondial la doar 7 ani.

Echipa Atletic Bucovina continuă drumul cu aceeași determinare: „Drumul nostru continuă. Continuăm să creștem împreună, mai puternici, mai uniți și mai determinați ca niciodată”.