Atletul rădăuțean Darius Iliuț, campion național U20 la 60 m cu 6”83 sutimi


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Darius Iliuț, sportiv legitimat la CSS Rădăuți și CSM Bucovina Rădăuți, a cucerit titlul de Campion Național U20 în proba de 60 m la Campionatul Național de Atletism Indoor desfășurat în weekendul 7-8 martie la București. Atletul antrenat de profesorul Bogdan Roșcăneanu a reușit o cursă spectaculoasă, trecând primul linia de sosire cu timpul 6”83 sutimi, performanță care îl plasează pe locul 3 la nivel de seniori în sezonul indoor 2026.

Departajarea în finala probei regine a fost extrem de strânsă: fotofinișul a decis câștigătorul cu o diferență de doar 0,003 secunde față de principalii adversari, confirmând astfel statutul de cel mai rapid junior din România în acest moment.

Antrenorul Bogdan Roșcăneanu a subliniat importanța rezultatului, obținut în condiții extrem de dificile: „Munca, disciplina, perseverența și dârzenia toate le regăsim în acest atlet. Rezultatul acestuia este valoros mai cu seamă că acesta a fost obținut în condiții grele de antrenament, neavând o sală conformă acestei probe precum au avut majoritatea adversarilor săi”.

Profesorul Roșcăneanu a mai transmis și cuvintele atletului său: „Țin să-l felicit și să transmit, citând din vorbele acestuia: «Dacă dă Dumnezeu să fiu sănătos și nu o să apară vreo accidentare sau altceva care să mă împiedice să progreseze, împreună vom avea multe de spus în atletismul românesc»”.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR