Atletul rădăuțean Darius Iliuț, campion național U20 la 60 m cu 6”83 sutimi

Darius Iliuț, sportiv legitimat la CSS Rădăuți și CSM Bucovina Rădăuți, a cucerit titlul de Campion Național U20 în proba de 60 m la Campionatul Național de Atletism Indoor desfășurat în weekendul 7-8 martie la București. Atletul antrenat de profesorul Bogdan Roșcăneanu a reușit o cursă spectaculoasă, trecând primul linia de sosire cu timpul 6”83 sutimi, performanță care îl plasează pe locul 3 la nivel de seniori în sezonul indoor 2026.

Departajarea în finala probei regine a fost extrem de strânsă: fotofinișul a decis câștigătorul cu o diferență de doar 0,003 secunde față de principalii adversari, confirmând astfel statutul de cel mai rapid junior din România în acest moment.

Antrenorul Bogdan Roșcăneanu a subliniat importanța rezultatului, obținut în condiții extrem de dificile: „Munca, disciplina, perseverența și dârzenia toate le regăsim în acest atlet. Rezultatul acestuia este valoros mai cu seamă că acesta a fost obținut în condiții grele de antrenament, neavând o sală conformă acestei probe precum au avut majoritatea adversarilor săi”.

Profesorul Roșcăneanu a mai transmis și cuvintele atletului său: „Țin să-l felicit și să transmit, citând din vorbele acestuia: «Dacă dă Dumnezeu să fiu sănătos și nu o să apară vreo accidentare sau altceva care să mă împiedice să progreseze, împreună vom avea multe de spus în atletismul românesc»”.