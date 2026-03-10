Prefectul Traian Andronachi a convocat Comisia de Dialog Social după ce sindicatele au cerut verificări urgente la Serviciul de Ambulanță Județean



Instituția Prefectului – Județul Suceava a convocat pentru joi, 12 martie 2026, ora 10:00, în sala „Nicolae Labiș” a Palatului Administrativ, ședința Comisiei de Dialog Social aferentă lunii martie.

Pe ordinea de zi se află două puncte majore:

Semnalarea și analizarea situațiilor privind nerespectarea procedurilor legale și a prevederilor din legislația muncii aplicabile personalului din serviciile publice de ambulanță, precum și identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea respectării drepturilor salariaților. Punctul a fost solicitat de Uniunea Națională a Sindicatelor Asistenților Medicali – UNSAMSA, afiliată Federației Sanitas. Prelungirea termenului de valabilitate a schemei de ajutor de stat instituită prin HG 1094/2025 pentru restituirea unei părți din acciza la motorina utilizată de transportatori, până la 31 decembrie 2026 (schema actuală expiră la 31 martie 2026). Al doilea subiect include și modificările fiscale și taxele pe 2026, lipsa forței de muncă, digitalizarea, simplificarea procedurilor administrative și controalele excesive ale statului în mediul de afaceri – solicitat de Patronatele IMM din județul Suceava.

Convocarea vine ca urmare a adreselor oficiale transmise de UNSAMSA și Federația Sanitas din România. Sindicatele reclamă la nivelul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava evaluări profesionale consecutive cu calificativ negativ, realizate cu nerespectarea procedurilor legale, a criteriilor obiective și a dreptului la apărare. UNSAMSA suspectează că aceste evaluări ar putea fi folosite pentru concedieri, inclusiv ca represalii sindicale, ceea ce ar contraveni Codului Muncii și Legii dialogului social nr. 367/2022.

Federația Sanitas solicită explicit participarea reprezentanților Consiliului Județean Suceava și ai SAJ Suceava la ședință, pentru un dialog instituțional complet. La întâlnire vor fi prezenți vicepreședintele Federației Sanitas, Răzvan Gae (reprezentant EPSU – Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice), președintele UNSAMSA, Ștefan Petrișor, și prim-vicepreședinta UNSAMSA, Ioana Bădana.

Ședința are loc la solicitarea expresă a sindicatelor, care au cerut organizarea unei întâlniri în perioada 9–13 martie pentru prevenirea escaladării conflictelor colective.

Prefectul Traian Andronachi a semnat convocarea și a transmis-o tuturor membrilor Comisiei de Dialog Social.