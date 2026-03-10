Pompierii suceveni intervin simultan la șase incendii de vegetație uscată în mai multe localități din județ



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pompierii militari suceveni intervin în aceste momente pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată izbucnite simultan în șase localități din județ, a anunțat slt. Louana Popovici din cadrul ISU Suceava.

Potrivit sursei citate, incendiile se manifestă în următoarele zone:

Vicovu de Sus

comuna Moara, satul Vornicenii Mici

comuna Forăști, satul Oniceni

comuna Fântâna Mare, satul Praxia

comuna Șaru Dornei, satul Neagra Șarului

comuna Forăști, satul Țolești

La fața locului acționează peste 30 de pompieri militari, cu autospeciale de stingere și mijloace specifice de intervenție. Echipajele lucrează pentru localizarea și lichidarea focarelor.

ISU Suceava reamintește cetățenilor că arderea vegetației uscate este strict interzisă prin lege. Pe lângă caracterul ilegal, această practică poate genera incendii de amploare, care pun în pericol locuințe, păduri, terenuri agricole, bunuri materiale și chiar vieți omenești.