USV Suceava lansează cea de-a XV-a ediție a concursului „Student pentru o zi”: liceenii pot trăi experiența universitară și câștiga scutiri de taxe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, organizează cea de-a XV-a ediție a concursului interjudețean „Student pentru o zi”, un eveniment tradițional adresat elevilor de liceu din județele Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași și Vaslui.

Concursul se va desfășura în două etape distincte: individual, pentru elevii claselor a XII-a, pe data de 28 martie 2026, și pe echipe, pentru elevii claselor a XI-a, pe 16 mai 2026. Participanții vor avea ocazia să descopere viața de student autentic: vor vizita sălile de curs și laboratoarele moderne, vor explora baza sportivă a universității, vor lua masa la Restaurantul USV și vor interacționa cu profesori și studenți.

Programul va include un spectacol de teatru susținut de trupa Fabulinus USV și un concert de muzică folk.

Pentru elevii claselor a XII-a, înscrierea se face până pe 19 martie 2026, pe domeniile: Alimentație publică, Biologie, Chimie, Comunicare și relații publice, Controlul și expertiza produselor alimentare + Ingineria produselor alimentare, Ecologia și protecția mediului, Economie, Geografie, Istorie, Kinetoterapie și motricitate specială, Limba și literatura franceză, germană, italiană sau spaniolă, Proiectare asistată în AutoCAD, Psihologie, Sisteme electrice și energetice, Turism.

Elevii claselor a XI-a se pot înscrie în echipe până pe 8 mai 2026, trimițând proiecte pe domeniile: Alimentație publică, Aplicații biomedicale, Biologie, Chimie, Comunicare și relații publice, Contabilitate, Creativitate tehnică, Educație financiară și antreprenoriat, Limba și literatura română și altele.

Premiile sunt atractive: elevii claselor a XII-a clasați pe locurile I–III primesc certificate de agrementare care le scutesc de taxele de înscriere și înmatriculare la admitere, iar câștigătorii locurilor I și II beneficiază de scutire totală de taxă de școlarizare la programele de studiu corespunzătoare. Toți participanții și profesorii coordonatori primesc certificate de participare și masă de prânz la Restaurantul USV.

Detalii complete privind regulamentul, tematicile și înscrierile sunt disponibile pe site-ul oficial al concursului: https://1zi.usv.ro/.