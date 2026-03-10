Incendiu în timpul lucrărilor de modernizare de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Suceava



Pompierii militari suceveni au intervenit marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Suceava, unde se efectuau lucrări de modernizare.

Potrivit slt. Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, incendiul s-a manifestat la nivelul unui perete realizat din panouri sandwich. La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Datorită intervenției prompte a echipajelor de pompieri, focul a fost localizat și lichidat înainte ca flăcările să se extindă la alte porțiuni ale clădirii. Nu au fost înregistrate victime, iar pagubele au fost limitate la suprafața afectată inițial.

Cauza exactă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști după finalizarea investigațiilor.