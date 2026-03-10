Tânăr din Bosanci fără permis, blocat în trafic după ce a ignorat semnalele poliției pe Calea Unirii din Suceava



Un tânăr de 22 de ani din comuna Bosanci a fost depistat conducând un autoturism fără să dețină permis de conducere valabil, după ce a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale poliției.

Incidentul a avut loc luni seară, în jurul orei 21:00, pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. Echipajul de poliție rutieră a observat autoturismul marca Volkswagen Passat care nu a oprit la semnalele regulamentare și a pornit în urmărirea acestuia.

În sensul giratoriu din dreptul hipermarketului Kaufland, de pe strada Nicolae Iorga, polițiștii au reușit să blocheze autoturismul în trafic, cu sprijinul altor echipaje angrenate în acțiune. Conducătorul auto a fost extras din vehicul și imobilizat.

La verificări, s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a fost identificat ca fiind din satul Bosanci.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui autovehicul fără permis de conducere”.