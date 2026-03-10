Un tânăr din Marginea a ajuns în arest după ce a încălcat de două ori ordinul de protecție al fostei concubine din Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 28 de ani din comuna Marginea a fost reținut pentru 24 de ore după ce a pătruns de două ori, în doar două zile, fără drept în curtea locuinței unei femei de 26 de ani din municipiul Rădăuți, încălcând un ordin de protecție emis de Judecătoria Rădăuți.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au fost sesizați prin plângere de către femeia de 26 de ani. Prima încălcare s-a produs duminică, 8 martie, în jurul orei 18:00, când bărbatul a intrat fără drept în curtea imobilului și s-a apropiat de ușa de acces a locuinței, venind la mai puțin de 50 de metri de victimă. A doua încălcare a avut loc luni, 9 martie, în jurul orei 11:16, în condiții similare.

Ordinul de protecție fusese emis la data de 21 noiembrie 2025 pe o perioadă de 12 luni. Prin hotărârea judecătorească, bărbatului îi era interzis să se apropie la mai puțin de 50 de metri de femeie și să aibă orice formă de contact cu aceasta, inclusiv telefonic sau prin corespondență. Aceste măsuri i-au fost aduse oficial la cunoștință prin proces-verbal încheiat de polițiștii din Secția 3 Poliție Rurală Marginea.

Bărbatul a fost identificat și condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți în baza unui mandat de aducere. La audieri, el a declarat că a mers acolo pentru a se împăca cu fosta concubină.

În cauză s-a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu (două acte materiale) și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție (două acte materiale). După consultarea procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie transportat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.