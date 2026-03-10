Incendiu în satul Deleni, comuna Pârteștii de Jos: pompierii suceveni intervin pentru stingerea flăcărilor la o casă de locuit



Pompierii militari din județul Suceava intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Deleni, comuna Pârteștii de Jos.

Potrivit slt Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, la fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Garda de intervenție Solca, sprijinită de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Cacica, Pârteștii de Jos, Botoșana și Comănești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Flăcările au fost localizate rapid, iar pompierii lucrează în continuare pentru lichidarea completă a focarelor și înlăturarea efectelor negative.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 13:30.

Au fost afectate acoperișul casei de locuit, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, iar pereții locuinței și bunurile casnice din interior au fost degradate.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un televizor lăsat în funcțiune.