Accident rutier în comuna Todirești după o coliziune frontală între două autoturisme:Două persoane transportate la spital

Un accident rutier s-a produs în cursul zilei de luni în satul Părhăuți, comuna Todirești, în care au fost implicate două autoturisme ce au intrat în coliziune frontală.

Potrivit slt. Louna Popovici din cadrul ISU Suceava, la locul evenimentului au intervenit de urgență pompierii militari suceveni, care au mobilizat o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În accident au fost implicate trei persoane, toate fiind conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție. După evaluarea medicală efectuată la fața locului, două dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul sunt cercetate de polițiștii rutieri.