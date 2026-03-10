Garda Forestieră Suceava a confiscat peste 800 mc de material lemnos în ianuarie



Personalul Gărzii Forestiere Suceava a efectuat, în luna ianuarie 2026, un număr total de 55 de controale privind respectarea regimului silvic pe raza județelor Suceava, Neamț, Bacău, Iași și Botoșani.

Dintre acestea, două acțiuni au constat în controale de fond sau parțiale în păduri, în urma cărora a fost inventariat un volum de 16 metri cubi de masă lemnoasă tăiată ilegal, cu o valoare estimată la circa 10.000 de lei. În același timp, au fost constatate o infracțiune pentru tăieri ilegale de arbori și două infracțiuni pentru furt de material lemnos.

Au fost efectuate controale în 18 parchete de exploatare a lemnului și verificate 45 de acte de punere în valoare, toate în partizi de produse principale și accidentale de categoria I.

O activitate intensă s-a desfășurat și în afara fondului forestier, vizând transportul, prelucrarea și comercializarea materialelor lemnoase. Astfel, au fost realizate 13 controale pe drumurile publice și verificate 22 de puncte de prelucrare și depozitare a lemnului. În urma acestor acțiuni, au fost confiscate fizic 333 mc de lemn și valoric alte 476 mc de material lemnos.

Inspectorul-șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Găspărel, a subliniat importanța controalelor continue pentru combaterea fenomenului tăierilor ilegale și protejarea resurselor forestiere.