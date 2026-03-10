DE LA CE S-AU LUAT?, de Adrian Botezatu-politolog, doctor în Geografie politică



Romanii au distrus al Doilea Templu evreiesc din Ierusalim în anul 70 d.Hr. în timpul Războiului dintre evrei și romani (66-73). Templul fiind centrul religiei evreiești, distrugerea lui a reprezentat o traumă istorică pe care evreii fugiți în diaspora au purtat-o timp de secole întregi. Rabinii evrei au păstrat mereu obiectivul recuceririi Ierusalimului și refacerea Templului.

Această oportunitate a apărut în timpul Războiului dintre Imperiul Roman de Răsărit și Imperiul Persan Sasanid desfășurat între 602-628. În 614, perșii au reușit cu ajutorul evreilor să cucerească de la bizantini Ierusalimul. Drept răsplată pentru implicarea lor, evreii au primit administrarea orașului ceea ce pentru rabini a fost încununarea marelui vis de secole, dar din cauza atrocităților pe care le-au făcut asupra creștinilor , persanii le-au luat administrarea orașului, gestionându-l ei până la recucerirea bizantină din 629.

Faptul că perșii le-au dat rabinilor Ierusalimul pentru 3 ani , apoi le-au luat administrarea lui, a creat o nouă mare traumă istorică care nu a putut fi niciodată depășită. Actualul război iraniano-israelian este doar o nouă etapă.

Și pentru creștini pierderea Ierusalimului și a Locurilor Sfinte a fost o mare traumă, văzută în epocă ca o pedeapsă divină pentru păcate, mai ales că foarte multe relicve sfinte au fost batjocorite, iar Sfânta Cruce a fost dusă în Persia.

Împăratul bizantin Heraclie a reușit în 628 să îi înfrângă pe perși și să recupereze Sfânta Cruce pe care în 629 a dus-o personal în Ierusalim.

La 14 septembrie creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci care amintește atât de descoperirea ei de către împărăteasa Elena , cât și de recuperarea ei din Persia, arătând că Dumnezeu nu se lasă batjocorit.

Pacea să fie cu noi toți!