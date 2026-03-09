Primarul Rîmbu, retorsiune fulger după suspendarea din PSD:  transformarea Primăriei în tribună anti-Șoldan și demolarea terasei Taco Loco



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 7 martie 2026, a marcat începutul unui război deschis și nemilos în interiorul PSD Suceava, un conflict care a explodat între conducerea județeană și primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, președinte al organizației municipale PSD. Prin vot ultramajoritar al Biroului Permanent Județean, Rîmbu a fost suspendat pentru șase luni din partid și din funcția de președinte municipal – o sancțiune fără precedent în ultimii ani, care riscă să destabilizeze atât Primăria Suceava, cât și echilibrul coaliției PSD-PNL din Consiliul Local.

Președintele organizației județene PSD, Gheorghe Șoldan, a prezentat măsura ca fiind una preventivă și corectivă, nu punitivă. „Această sancțiune este doar o acțiune preventivă. Sperăm că Vasile Rîmbu va înțelege mesajul partidului și va acționa în consecință”, a declarat Șoldan. Reproșurile aduse primarului sunt grave și multiple: s-a înconjurat exclusiv de liberali în funcțiile cheie ale Primăriei, a luat decizii nepopulare care contrazic flagrant promisiunile electorale ale PSD din 2024 și nu s-a consultat niciodată cu consilierii locali sau cu organizația municipală pe care a primit-o „la cheie” înainte de alegeri.

Președintele PSD Suceava a spus că oamenii au votat schimbarea și că nu este normal ca administrația locală suceveană să fie condusă în continuare de PNL.

Șoldan a mai transmis un semnal de reconciliere condiționată: „Îmi exprim încrederea că Vasile Rîmbu va înțelege nemulțumirile din partidul care l-a susținut pentru a deveni primar și că-și va revizui atitudinea care să fie în concordanță cu cea a social-democraților suceveni”.

Răspunsul lui Rîmbu: lovituri dure și imediate

Simțindu-și imaginea grav afectată, primarul Vasile Rîmbu a declanșat rapid un contraatac de tip „război total”. Prima țintă a fost chiar un aliat apropiat al lui Gheorghe Șoldan: secretarul organizației județene PSD Suceava, Lorand Ercse. În cursul aceleiași zile de vineri, Rîmbu a semnat dispoziția de demolare a terasei restaurantului Taco Loco, deținut de firma lui Ercse – un gest interpretat de mulți ca o lovitură directă și personală la adresa cercului lui Șoldan.

Dar retorsiunea nu s-a oprit aici. Primarul și-a mobilizat consilierul de imagine – un liberal – și l-a trimis să-l atace public și politic pe președintele Gheorghe Șoldan chiar în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Primăriei Suceava. Astfel, Primăria Municipiului Suceava a fost transformată într-o tribună anti-Șoldan, iar conferința „administrativă” s-a transformat într-un adevărat atac politic la adresa administrației județene.

Implicații grave pentru administrație și coaliție

Gesturile de vineri au aruncat în aer echilibrul fragil al coaliției PSD-PNL din Consiliul Local Suceava și au creat un precedent periculos: Primăria, instituție publică, folosită ca armă în războiul intern al unui partid.

Potrivit datelor din PSD, suspendarea lui Rîmbu a fost votată cu un scor zdrobitor (doar două voturi „împotrivă”), ceea ce arată că nemulțumirea față de stilul său autoritar și lipsa de consultare era generalizată în rândul social-democraților suceveni.

La doar câteva luni după ce a câștigat primăria cu sprijinul PSD, Vasile Rîmbu se află acum în postura de primar suspendat din propriul partid, confruntat cu un război pe două fronturi: intern, cu PSD și cu sucevenii nemulțumiți de activitatea sa care deja strâng semnături pentru demitere.