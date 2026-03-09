Primarul Rîmbu îl atacă pe președintele Șoldan prin consilierul personal Covașă: Proiectele lui „George” nu au depășit nivelul de vrăjeală politică, iar proiectele lui Rîmbu încep să se vadă în municipiu



Consilierul personal de comunicare și imagine al primarului Vasile Rîmbu, Alexandru Covașă, a susținut, luni, în conferința de presă de la Primărie, că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, i-ar făcut repetate oferte de a intra în echipa sa în ultimul an și jumătate. Covașă spune că a refuzat toate aceste propuneri, motivând că a crezut în proiectele concrete ale primarului Rîmbu, față de cele ale administrației județene, pe care le-a calificat drept „vrăjeală politică”.

Alexandru Covașă a declarat că „George… mi-a făcut în ultimul an și jumătate mai multe oferte de a face parte din echipa lui… că nu are cu cine lucra, că toți sunt proști și are nevoie de mine în echipa lui”.

El a precizat că a analizat atent ambele variante și a ales-o pe cea a primarului Rîmbu: „Am acceptat propunerea primarului Vasile Rîmbu pentru că am crezut în toate proiectele despre care acesta a discutat în comparație cu proiectele pe care mi le-a prezentat președintele Șoldan care din punctul meu de vedere nu au depășit nivelul de vrăjeală politică și atât și mi-ar fi fost extrem de greu să fac echipă în aceste condiții”.

Covașă a ironizat proiectele anunțate de administrația județeană condusă de Gheorghe Șoldan: „Vis-a-vis de proiectele pe care le tot auzim venind dinspre zona administrației județene se pare că la centura de la Fălticeni, Stan i-a luat lopata lui Flutur și mai era și unul mic care țopăia cu o roabă pe acolo. Pe la Humor sunt deja corpurile de iluminat la centura de ocolire suspendată, se închid toate aeroporturile din țară, că va fi cel mai mare nod de transport aerian aici la noi, la Suceava și din spusele lui George, că băcăuanii care vor să meargă la București vor veni prin Suceava, prin nodul rutier, că e cel mai mare nod rutier din țara asta”.

El a concluzionat: „Așa că eu cred că dincolo de niște declarații făcute și atât realizări deocamdată nu se văd, așa cum încep deja să se vadă în municipiul Suceava acolo unde ar fi trebuit să înțeleagă și președintele Consiliului Județean că nu există o subordonare directă între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Suceava sau nici o altă primărie din județ”.

El a subliniat diferența dintre Vasile Rîmbu și Gheorghe Șoldan: „În timp ce primarul Rîmbu scotea din anonimat un spital județean, alții spărgeau geamul la cancelarie sau jucau, să zicem, biliard”.

Pentru a închide orice speculație, Covașă a fost categoric: „Pentru a lămuri lucrurile, rămân în continuare consilier personal de imagine a primarului Râmbu și de comunicare pe proiectele administrative proiecte care cu siguranță se vor realiza așa cum arată și trecutul primarului și profesionalismul de care a dat dovadă în toate locurile pe unde a trecut”.

Întrebat la ce ajută pe suceveni prezența lui în acest post a explicat: ”Dacă avem o bucată de ciocolată care este foarte gustoasă, dar o învelim într-o hârtie… n-o ia nimeni. Dacă o ambalezi frumos, automat va fi lumea mai tentată să o încerce. La fel se întâmplă și cu proiectele din administrația locală”, concluzia fiind că Alexandru Covașă e marmota care învelește ciocolata produsă de Vasile Rîmbu.