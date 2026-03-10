Mărțișor de suflet la Marginea: spectacol caritabil plin de solidaritate pentru familia Pașcaniuc din Ciumârna



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un spectacol caritabil emoționant, intitulat „Mărțișor de suflet”, a avut loc duminică, 8 martie 2026, la Căminul Cultural din comuna Marginea. Evenimentul, organizat de Asociația Reper Etnocultural Identitar în parteneriat cu Primăria Comunei Marginea, a strâns artiști, voluntari și sute de spectatori pentru a susține familia Pașcaniuc din satul Ciumârna, al cărei casă a fost distrusă de un incendiu pe 18 ianuarie 2026.

Scopul principal al spectacolului a fost strângerea de fonduri pentru reconstruirea locuinței familiei. Viețile membrilor familiei au fost salvate în noaptea tragediei datorită plânsului fetiței de doar un an, Eva Ioana. Sala a fost plină ochi, iar acesta a fost primul spectacol caritabil organizat la Căminul Cultural din Marginea.

Pe scenă au urcat artiști cunoscuți ai Bucovinei – Angelica Flutur, Sorin Filip, Diana Lungu, Ionela Popescu, Liliana Ursachi și Maria Țugui – alături de grupuri de tineri și copii talentați: Ansamblul „Cununa Olarilor Bucovineni”, Grupul „Datini Mărginene”, Grupul „Floricele Vicovene”, Grupul „Ceramik ART”, elevi ai Școlii de canto Voice Art by Patricia Buliga, Melania Tiron de la DimmaS Music Academy și elevi ai Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus.

Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, a subliniat unitatea comunității: „Am văzut încă o dată cât de unită este comunitatea din Marginea și din întreaga zonă. Oameni de cultură, artiști, copii, voluntari și instituții au răspuns fără ezitare acestei inițiative. Este o dovadă că atunci când cineva trece printr-o tragedie, comunitatea se mobilizează și oferă sprijin. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment și tuturor celor care au venit să fie alături de familia Pașcaniuc”.

În organizare s-au implicat voluntari din cadrul Asociației REI – Reper Etnocultural Identitar și ai Clubului de voluntariat „Pentru TINEReI & Comunitate” din Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Primăria Comunei Marginea, Print All Rădăuți, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Școala de canto Voice Art by Patricia Buliga, artiști, sponsori, elevi și părinți.

Evenimentul „Mărțișor de suflet” a demonstrat încă o dată forța comunităților locale de a se uni în jurul unei cauze nobile, transformând o seară de artă într-un gest autentic de solidaritate și generozitate.