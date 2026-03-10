Un șofer din Suceava a ieșit cu mașina în decor la Mora Nica după ce a leșinat la volan



Un bărbat de 69 de ani din municipiul Suceava a suferit o sincopă în timp ce conducea, luni după-amiază, pe drumul județean DJ 209C, în satul Moara Nica, comuna Moara, și a părăsit partea carosabilă.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 14:30, pe direcția Moara Nica spre municipiul Suceava. Șoferul, care conducea un autoturism marca Audi, a pierdut controlul volanului după ce i s-a făcut rău și a ieșit cu mașina pe partea dreaptă a drumului, rezultând doar pagube materiale.

La fața locului a intervenit un echipaj medical care l-a preluat pe bărbat și l-a transportat la Spitalul Județean Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticul preliminar a fost „sincopă la volan, fără marcă traumatică”.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ulterior, acesta a precizat că nu dorește să se efectueze cercetări penale și nu va depune plângere prealabilă pentru vătămare corporală din culpă, evenimentul fiind cauzat exclusiv de afecțiunile sale medicale.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit actele de constatare, dosarul urmând a fi clasat.