Șofer reținut în arest după ce a fugit de la locul accidentului din Gura Humorului: Avea cu 1,03 mg/l alcool în aerul expirat și a refuzat recoltarea probelor biologice

Un bărbat de 65 de ani din comuna Tătăruși, județul Iași, a părăsit locul unui accident rutier produs luni după-amiază pe Bulevardul Bucovina din Gura Humorului și a fost oprit ulterior de poliție pe DN 17, în localitatea Frasin.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 16:40, când conducătorul unui autoturism marca Dacia Logan a provocat un accident cu pagube materiale, după care și-a continuat deplasarea spre Frasin.

La aproximativ 16:45, echipajul de poliție rutieră din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului a oprit autoturismul pe raza localității Frasin. La volan a fost identificat bărbatul în cauză, care emana miros de băuturi alcoolice. Testarea cu aparatul etilometru a relevat o concentrație de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, însă a refuzat procedura.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”. Polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului.