Accident rutier pe DJ 178A în comuna Todirești: Două persoane transportate la spital după o coliziune frontală

Un accident rutier s-a produs luni, 9 martie 2026, în jurul orei 13:55, pe drumul județean DJ 178A, pe raza localității Părhăuți, comuna Todirești.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat de 59 de ani din municipiul Suceava, care conducea un autoturism marca Dacia din direcția Todirești spre Costâna, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism marca Seat, condus din sens opus de un bărbat de 77 de ani, tot din Suceava.

În urma impactului au fost rănite două persoane: șoferul Seat-ului, în vârstă de 77 de ani, care a suferit contuzie la membrul superior stâng, contuzie la coapsă și contuzie toracică, precum și o femeie de 58 de ani din Suceava (pasageră în Dacia), diagnosticată cu contuzie toracică. Ambele victime au fost transportate la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.