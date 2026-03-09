Tinerii voluntari ATOS au transformat Ziua Femeii într-un maraton al bucuriei și recunoștinței: flori și cântece la căminele de bătrâni și spitalele din Suceava și Rădăuți



Zeci de tineri voluntari din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au sărbătorit Ziua Internațională a Femeii printr-un adevărat maraton de solidaritate și emoție. Ei au dăruit ghiocei și lalele doamnelor și domnișoarelor internate sau care lucrează la Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” și la Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți.

Prima oprire a voluntarilor a fost la Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Aici, tinerii au oferit ghiocei bătrânelor și ostenitoarelor, le-au cântat „La mulți ani!” și au fost întâmpinați cu îmbrățișări pline de lacrimi. Multe dintre vârstnice i-au strâns în brațe pe voluntari „ca și cum ar fi fost copilașii lor”, potrivit descrierii organizatorilor.

Ulterior, grupul s-a deplasat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, unde au dăruit lalele și ghiocei cadrelor medicale și mămicilor internate la Maternitate. Gestul a adus zâmbete și momente de bucurie în secțiile spitalului.

Ultima oprire a fost la Rădăuți, la Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian”. Însoțiți de managerul Bogdan Alupoaie și de directorul de Îngrijiri Medicale, Foca Angelica, tinerii au oferit flori mămicilor de la Neonatologie și Maternitate-Ginecologie, dar și pacientelor internate la Secțiile Chirurgie Generală, Ortopedie-Traumatologie, Oncologie și Neurologie.

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul acțiunii, a transmis mulțumiri speciale: „Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dăruit sănătate și că am ajuns și anul acesta la această zi minunată. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim părintelui Iustin Nistoroaea, directorul Căminului de bătrâni «Sfântul Ioan cel Nou» din Suceava, și domnului Bogdan Alupoaie, managerul Spitalului Municipal «Sfinții Doctori Cosma și Damian», pentru ospitalitate și colaborare. Nu în ultimul rând, mulțumim tinerilor pentru receptivitate, dragoste, dăruire și implicare”.

Prin această inițiativă, ATOS a demonstrat încă o dată că 8 Martie nu este doar o zi de flori, ci și un prilej de a aduce alinare, bucurie și recunoștință femeilor care, prin vârstă, boală sau profesie, au nevoie de un gest de căldură.