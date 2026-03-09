Liberalul Alexandru Covașă și-a rupt teatral demisia din funcția de consilier personal al primarului PSD Vasile Rîmbu: Rămân în echipă. Am fost transformat dintr-un pretext într-o cauză



Consilierul de comunicare și imagine al primarului Vasile Rîmbu, Alexandru Covașă, a susținut luni, 9 martie, o conferință de presă în care a reconstruit, în viziunea sa, cronologia evenimentelor care au dus la demisia din funcția de consilier de imagine și de comunicare al primarului Vasile Rîmbu, demisie pe care a rupt-o însă în fața camerelor de luat vederi.

„O să refacem cronologia faptelor de la momentul la care primarul Vasile Râmbu mi-a făcut propunerea de a veni consilier personal de comunicare și imagine până la ziua de vineri care a amplificat un pic și scena administrativă și scena politică”.

El a mărturisit că oferta primarului nu i s-a părut complicată: „Am analizat proiectele pe care acesta mi le-a prezentat, proiectele administrative, evident, cred în ele, știu că în acest mandat se vor întâmpla foarte multe lucruri frumoase în municipiul Suceava, și a fost ceva motiv pentru care am luat decizia de a accepta această propunere și a vorbi deschis cu sucevenii, evident, în stilul meu”.

Potrivit acestuia, după o discuție cu deputatul PNL Ioan Balan, pe 27 februarie, Covașă a luat decizia de a se autosuspenda din pozițiile de vicepreședinte și purtător de cuvânt al PNL.

Mai mult, vineri, în contextul ședinței interne a PSD Suceava, el a avut o discuție privată cu primarul Rîmbu: „Am avut o discuție privată cu primarul Rîmbu… i-am prezentat demisia mea din poziția de consilier personal… Domnul Rîmbu mi-a spus că nu îl interesează această demisie că își dorește să mergem împreună în această formulă și să fac ce vreau cu ea”.

El a rupt demisia în fața camerelor de luat vederi.

Ciudat este că această demisie a fost fluturată de Vasile Rîmbu în fața președintelui PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, care a spus în conferința de presă de vineri de după suspendarea lui Rîmbu din PSD că nu a înțeles dacă era vorba de demisie sau demitere.

Alexandru Covașă a ținut să precizeze: „Sunt membru PNL și rămân membru al Partidului Național Liberal”. El a respins orice speculație privind părăsirea partidului sau revenirea asupra demisiei: „Este ruptă. Cum să revin asupra acestui demisii? Este ruptă”.