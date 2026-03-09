Cartea „Viețile Pictorilor” a lui Constantin Severin, tradusă în bengaleză, va fi lansată oficial la Kolkata



O nouă punte culturală între România și Bengal va fi celebrată săptămâna aceasta la Kolkata, prin lansarea volumului Chitrajapan (titlul bengalez al cărții Viețile Pictorilor semnată de artistul și scriitorul sucevean Constantin Severin). Evenimentul va avea loc pe 12 martie, la ora 18:00, la Muzeul de Artă „Jamini Roy”, în complexul Consiliului Indian pentru Relații Culturale (ICCR), marcând a doua traducere importantă în bengaleză a unei opere literare românești după cea a lui Mihai Eminescu din 1971.

Volumul Viețile Pictorilor este o serie de monologuri dramatice în care Constantin Severin dă glas unor mari artiști care i-au marcat creația, construind un dialog peste timp, asemănător cu Viețile artiștilor ale lui Giorgio Vasari. Traducerea în bengaleză a fost realizată de renumitul poet indian Debasish Lahiri și publicată la prestigioasa editură Red River din New Delhi. Potrivit comunicatului editurii, Chitrajapan transpune cu sensibilitate melancolia și profunzimea poemelor, alternând între șoaptă și strigăt, oglindind procesul complex al creației artistice.

Lansarea are loc în anul celei de-a 176-a aniversări a nașterii lui Mihai Eminescu și continuă o tradiție literară româno-bengaleză începută cu Eminescu (tradus de Amita Bose în 1971) și consolidată prin experiența lui Mircea Eliade la Calcutta alături de Maitreyi Devi. Evenimentul va reuni personalități marcante din lumea literaturii și artei indiene:

Devendra Kumar Devesh (secretar regional Sahitya Akademi, poet hindi)

Ashoke Viswanathan (actor, regizor și critic de teatru și film)

Syed Kawsar Jamal (poet bengalez, critic și traducător)

Prabal Kumar Basu (poet, editor și curator)

Pradipta Bagchi și Pradipta Mukherjee (cadre universitare și critici)

Falguni Ghosh, Paulami Sengupta și alți poeți și critici bengalezi

Carmen Mușat-Coman (scriitoare și profesor universitar la Universitatea din București)

Proiectul a fost susținut financiar de The Inspirare Arts Foundation.

Lansarea oficială va fi urmată de un dialog între Est și Vest, în care poezia devine limbaj universal, într-o perioadă marcată de tensiuni globale. Evenimentul este deschis publicului și reprezintă un omagiu adus legăturilor spirituale și literare profunde dintre România și India.