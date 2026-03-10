Pompierii suceveni atrag atenția: 12 incendii de vegetație uscată de la începutul anului, peste 24 de hectare afectate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pompierii militari din județul Suceava au intervenit, de la începutul anului și până în prezent, pentru stingerea a 12 incendii de vegetație uscată, în urma cărora au fost afectate peste 24 de hectare de teren.

Potrivit slt. Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, în ultimele 24 de ore, echipajele de intervenție au fost solicitate să acționeze pentru stingerea mai multor astfel de incendii în diferite localități din județ, printre care Vatra Dornei, Fălticeni și Mitocu Dragomirnei.

Cel mai amplu incendiu s-a înregistrat în comuna Frumosu, unde flăcările au mistuit aproximativ 7 hectare de vegetație uscată. Incendiul a afectat, de asemenea, un depozit de furaje pe o suprafață de 12 metri pătrați.

ISU Suceava reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege. Pe lângă caracterul ilegal al acestei practici, aceasta prezintă riscuri majore pentru locuințe, păduri, terenuri agricole, bunuri materiale și siguranța persoanelor.

În condiții de vânt sau temperaturi ridicate, focul se poate propaga foarte rapid pe suprafețe întinse, putând ajunge în apropierea gospodăriilor sau a zonelor împădurite. De asemenea, fumul dens rezultat poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice, crescând riscul de accidente rutiere.

Pentru prevenirea unor astfel de situații, pompierii militari suceveni recomandă respectarea următoarelor măsuri:

Nu utilizați focul deschis pentru igienizarea terenurilor sau arderea resturilor vegetale;

Nu aprindeți focul în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești, pădurilor, culturilor agricole sau a depozitelor de furaje;

Nu aruncați la întâmplare resturi de țigară, chibrituri sau alte materiale aprinse;

Nu lăsați focul nesupravegheat și asigurați-vă că acesta este stins complet înainte de a părăsi locul;

Anunțați imediat orice început de incendiu la numărul unic de urgență 112.

#ISUSuceava #IncendiiVegetatie #PrevenireIncendii #SigurantaJudețului #Frumosu