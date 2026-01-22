USV a fost ierarhizată în trei domenii de Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026



Times Higher Education (THE) a publicat ediția 2026 a clasamentelor pe domenii academice, iar Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) este prezentă în trei dintre acestea, un progres prin raport la ediția de anul trecut, când USV a fost ierarhizată în domeniul Inginerie. Cele două domenii noi în care se regăsește universitatea suceveană sunt Științe sociale și Știința calculatoarelor.

Rezultatele clasamentului internațional al universităților din domeniul Știința Calculatoarelor poziționează USV în intervalul 801-1000, pe primele trei locuri situându-se Universitatea din Oxford, Universitatea din Cambridge și ETH Zürich. De asemenea, între cele nouă universități românești care se regăsesc în acest clasament, USV înregistrează același scor general cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În ceea ce privește domeniul Științe sociale, la nivel global, USV ocupa o poziție în intervalul 1001+, primele trei universități ierarhizate fiind Massachusetts Institute of Technology, Universitatea din Oxford și Universitatea Stanford. La nivel național, au fost ierarhizate nouă universități, USV înregistrând cel mai mare scor la indicatorul care măsoară capacitatea unei universități de a sprijini industria prin inovații și invenții. De asemenea, important de menționat este că USV are al doilea cel mai mare scor dintre universitățile românești la indicatorul care indică capacitatea universității de a atrage studenți și cadre academice.

În clasamentul aferent domeniului Inginerie, unde USV este ierarhizată pentru al doilea an consecutiv, universitatea suceveană se află în intervalul 1251+, cu un scor foarte bun (al doilea între cele zece universități din România prezente în clasament) la indicatorul mediul de cercetare. Cele mai bune trei universități, la nivel mondial, în domeniul Ingineriei, conform THE, sunt Universitatea Harvard, Universitatea Cambridge și Universitatea Oxford.

Prin evaluarea performanței universităților la nivel global, pe domenii academice specifice, Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 contribuie la înțelegerea poziționării instituțiilor de învățământ superior în peisajul educațional internațional. Dincolo de funcția sa evaluativă, acesta oferă o imagine relevantă asupra dinamicii și tendințelor emergente din diferite arii de studiu și cercetare. Pentru USV, ierarhizarea în Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 confirmă recunoașterea USV la nivel național și internațional și evidențiază capacitatea instituției de a asigura o formare academică solidă tinerilor care aleg să studieze la Suceava.