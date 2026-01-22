Cabinet stomatologic modern pentru copii, finalizat la Spitalul Județean Suceava – primii pacienți vor fi cei din centrele de plasament



Consiliul Județean Suceava a anunțat, joi, finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a unui cabinet stomatologic dedicat exclusiv copiilor, amenajat în Ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, în zona Pediatrie. Cabinetul este deja echipat și operațional, urmând ca primele tratamente să fie acordate copiilor din centrele de plasament din județ.

Potrivit comunicatului oficial al instituției, investiția a fost realizată prin proiectul „Dinți sănătoși, copii sănătoși”, finanțat din fonduri europene prin Programul Sănătate. Valoarea totală a proiectului este de 1.011.251,13 lei (TVA inclus), din care 85% provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 13% din bugetul național și 2% din bugetul propriu al Consiliului Județean Suceava.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a precizat că Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava devine astfel primul spital județean din România care dispune de un cabinet stomatologic specializat în intervenții ambulatorii sau de spitalizare de zi pentru copii, inclusiv cu anestezie generală, integrate în circuitul spitalicesc și realizate în condiții de maximă siguranță medicală.

„Vorbim despre un cabinet destinat copiilor, inclusiv celor cu nevoi speciale, așa cum prevede clar acest proiect european. Primii beneficiari vor fi copiii din centrele de plasament din județ, care se confruntă cu probleme dentare și care, în cele mai multe cazuri, nu au avut acces la tratamente stomatologice de specialitate. Toate intervențiile realizate în cadrul cabinetului vor fi gratuite, decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a subliniat că această inițiativă se aliniază direcției naționale anunțate de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, privind dezvoltarea serviciilor de stomatologie în spitalele publice, inclusiv pentru intervenții complexe cu anestezie generală în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi.

Recent, Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un nou mecanism de finanțare dedicat stomatologiei publice, cu obiectivul de a transforma tratamentul stomatologic dintr-un privilegiu într-un serviciu medical accesibil, oferit în condiții de siguranță în sistemul public. Programul național AP-STOMA, elaborat și finanțat de minister, va permite pentru prima dată decontarea tratamentele stomatologice în unitățile publice.

Cabinetul este complet echipat cu aparatură de ultimă generație și a fost proiectat de la început pentru intervenții complexe, inclusiv tratamentul copiilor cu patologii dentare severe sau care necesită sedare ori anestezie generală.

Medicul coordonator al proiectului, dr. Andrei Cristof, a transmis că au fost demarate procedurile pentru obținerea autorizației de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică și că se așteaptă normele metodologice de aplicare ale programului AP-STOMA.

Prin această investiție, Consiliul Județean Suceava își propune îmbunătățirea calității serviciilor medicale pentru copii, creșterea accesului la tratamente stomatologice moderne și prevenirea timpurie a afecțiunilor dentare, cu prioritate pentru categoriile vulnerabile.