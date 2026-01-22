Percheziții la Vama și Stulpicani: Doi bărbați reținuți pentru furturi de ferăstraie mecanice și alte bunuri



Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama au reușit probarea activității infracționale a trei bărbați bănuiți de comiterea mai multor furturi calificate pe raza județului Suceava. Doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore la data de 21 ianuarie 2026 și încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în data de 11 ianuarie 2026 un administrator al unei societăți comerciale din comuna Vama a sesizat Poliția că, în noaptea de 5 ianuarie 2026, în jurul orei 00:20, persoane necunoscute au pătruns în curtea punctului de lucru al firmei, de unde au sustras două ferăstraie mecanice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 10.000 de lei.

În urma activităților investigative, polițiștii au stabilit că trei bărbați din comunele Vama și Stulpicani sunt implicați în faptă. Conform probatoriului, în noaptea de 5 ianuarie, în jurul orei 01:15, unul dintre ei i-a transportat pe ceilalți doi cu un autoturism până în zona comunei Vama. Cei doi au escaladat gardul incintei societății, au pătruns într-o construcție și au sustras cele două ferăstraie mecanice. După comiterea furtului, au fost preluați din nou de complice, deplasându-se pe drumuri forestiere și rute ocolitoare pentru a evita depistarea. În aceeași noapte, cei trei s-au deplasat în orașul Gura Humorului, unde au comercializat bunurile sustrase.

Pentru documentarea întregii activități infracționale, în data de 21 ianuarie 2026, polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama, sprijiniți de colegi din Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Poliția Orașului Frasin, luptători din Serviciul pentru Acțiuni Speciale al IPJ Suceava și jandarmi din Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, au efectuat patru percheziții domiciliare – una în comuna Vama și trei în comuna Stulpicani.

Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri cu privire la care există suspiciuni rezonabile că ar fi provenit din furturi comise pe raza comunei Stulpicani în cursul lunii ianuarie 2026, într-o altă cauză penală.

Cercetările au demonstrat că doi dintre bărbații bănuiți sunt implicați în mai multe infracțiuni de furt calificat, comise în lunile anterioare pe raza comunelor Moldovița, Vama, orașului Frasin și comunei Stulpicani. Obiectul principal al furturilor l-au constituit ferăstraie mecanice, dar și alte bunuri de valoare.

La data de 21 ianuarie 2026, față de cei doi bărbați principali implicați în furturi a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în arestul IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale și recuperării prejudiciilor cauzate.