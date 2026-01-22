Autoutilitară în valoare de 70.000 de lei, confiscată de polițiștii din Pojorâta pentru transporturi ilegale repetate de material lemnos



Polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au dispus indisponibilizarea și ridicarea unei autoutilitare utilizate în mod repetat pentru transporturi ilicite de material lemnos, aplicând pentru prima dată noile prevederi ale Legii nr. 331/2024 – Noul Cod Silvic. Măsura a fost luată la data de 21 ianuarie 2026, după documentarea a două transporturi fără aviz SUMAL 2.0, comise în decembrie 2025.

Astfel, potrivit Poliției Județene Suceava, în data de 13 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Vatra Dornei au oprit în trafic o autoutilitară condusă de un bărbat din comuna Slatina, sat Găinești. Vehiculul transporta 3,888 mc de lemn foc esență molid, fără a exista un aviz de însoțire înregistrat în aplicația SUMAL 2.0. Autoutilitara a fost condusă la depozitul Ocolului Silvic Vatra Dornei, șoferul a fost sancționat contravențional conform art. 19 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 171/2010, iar cantitatea de lemn, evaluată la 563 de lei, a fost confiscată și predată lucrătorilor silvici.

Ulterior, la data de 16 decembrie 2025, aceeași autoutilitară a fost oprită din nou în trafic de polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta. De data aceasta, transporta 3,295 mc de lemn rotund rășinoase (specia molid – buștean gater), tot fără aviz de însoțire în SUMAL 2.0. Șoferul a fost amendat cu 5.000 de lei, iar materialul lemnos, în valoare de 1.459 de lei, a fost confiscat și remis autorităților silvice competente.

În urma analizei situației și a cumulării celor două fapte comise în interval de doar trei zile, polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „transportul în mod repetat de materiale lemnoase”, prevăzută de art. 151 alin. (4) din Legea nr. 331/2024 – Noul Cod Silvic. Această infracțiune se reține atunci când transporturile ilegale au fost comise de cel puțin două ori într-un an, iar valoarea cumulată a prejudiciului depășește anumite limite stabilite de lege.

Prin ordonanța emisă la data de 21 ianuarie 2026, s-a dispus ridicarea și indisponibilizarea autoutilitarei, evaluată la aproximativ 70.000 de lei. Vehiculul a fost depozitat în spațiul special amenajat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava din comuna Stroiești.

Noul Cod Silvic (Legea nr. 331/2024), intrat în vigoare în anul 2025, a introdus măsuri mai stricte privind circulația și depozitarea materialelor lemnoase. Printre noutăți se numără infracționalizarea transportului de lemn fără aviz de însoțire sau fără proveniență legală, atunci când volumul depășește 5,01 mc, cu confiscarea automată atât a materialului lemnos, cât și a mijlocului de transport folosit. De asemenea, legea pedepsește diferențe semnificative între stocul fizic și cel scriptic înregistrat în SUMAL.

Deși legislația a fost înăsprită, polițiștii continuă să identifice transporturi ilegale de material lemnos pe drumurile județului Suceava, aplicând în fiecare caz sancțiuni contravenționale sau penale, confiscarea lemnului și, după caz, a vehiculelor implicate.