Femeie accidentată pe o trecere de pietoni din Ipotești

O femeie de 31 de ani a fost rănită ușor, marți, 20 ianuarie 2026, după ce a fost surprinsă și accidentată de un autoturism în timp ce traversa pe trecerea de pietoni de pe DJ 208A, în localitatea Ipotești.

Potrivit datelor din anchetă, accidentul s-a produs în jurul orei 13:55, pe sectorul de drum din dreptul magazinului Carrefour Mihu. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Suceava, un bărbat din comuna Șcheia conducea un autoturism marca Volkswagen pe direcția Suceava – Bosanci. La trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător, șoferul a surprins și a accidentat o femeie în vârstă de 31 de ani, care se angajase în traversarea regulamentară a drumului și se afla pe sensul de mers al autoturismului.

În urma impactului, victima a suferit leziuni ușoare – contuzie la șoldul stâng și la genunchiul stâng. Aceasta a fost preluată de o ambulanță la fața locului și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații medicale. După efectuarea examinărilor, femeia a primit îngrijiri și a fost externată, nefiind necesară internarea.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ – 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.