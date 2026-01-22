Bărbat din Mitocu Dragomirnei, păcălit cu 3.000 de lei după ce a comandat online un telefon de ultimă generație și a primit o replică

Intră acum și în grupul de
Un bărbat din comuna Mitocu Dragomirnei a fost victima unei înșelăciuni online după ce a achitat 3.000 de lei pentru un telefon mobil de ultimă generație, primit însă o copie contrafăcută cu specificații mult inferioare.
Sesizarea a fost depusă luni, 20 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, la sediul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata. Bărbatul a relatat că, pe 17 ianuarie 2026, în jurul orei 11:30, a identificat pe platforma OLX un anunț prin care se vindea un telefon Samsung Galaxy S25 Ultra la prețul de 3.000 de lei. După o discuție telefonică cu vânzătorul, acesta a transmis adresa de livrare – un easybox din localitatea Mitocu Dragomirnei.
Pe 19 ianuarie 2026, în jurul orei 18:00, bărbatul s-a deplasat la easybox, a achitat suma solicitată și a ridicat coletul. La scurt timp după deschidere, a constatat că în interior se afla o replică a telefonului, marcată cu denumirea „S26 Ultra”, ale cărei caracteristici tehnice erau semnificativ inferioare specificațiilor oficiale ale modelului Samsung Galaxy S25 Ultra comandat.
În urma sesizării, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar cercetările continuă pentru identificarea autorului/vânzătorului și recuperarea prejudiciului.
Poliția reamintește cetățenilor să fie extrem de precauți la tranzacțiile online pe platforme de anunțuri, mai ales când este vorba de sume importante și produse scumpe.
