Bărbat reținut în arest după ce a fost găsit cu soția în pat. El este acuzat de încălcarea ordinului de protecție deși soția a venit voluntar la domiciliul său

Un bărbat din comuna Baia a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost identificat împreună cu soția sa, față de care avea emis un ordin de protecție activ, emis de Judecătoria Fălticeni. Incidentul a fost descoperit marți dimineața, 20 ianuarie 2026, în urma unei alerte generate de sistemul electronic de monitorizare.

La ora 08:29, lucrătorii Compartimentului de Monitorizare Electronică al IPJ Suceava au informat Secția 7 Poliție Rurală Mălini despre descărcarea dispozitivului de monitorizare purtat de victimă. Patrula de poliție s-a deplasat imediat la domiciliul agresorului din satul Baia, unde a constatat prezența femeii în pat alături de soțul său.

Din verificări a reieșit că ordinul de protecție, valabil trei luni, impunea agresorului obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de victimă, interzicerea oricărui contact direct sau indirect și stabilirea domiciliului victimei în comuna Preutești, iar al agresorului în satul Baia.

Femeia a declarat polițiștilor că, în ziua de 19 ianuarie 2026, a decis din proprie inițiativă să lase dispozitivul de monitorizare la domiciliul său din Preutești și s-a deplasat voluntar la locuința soțului din Baia, unde a rămas peste noapte. Cu toate acestea, bărbatul nu a notificat organele de poliție cu privire la prezența soției la domiciliul său, deși era obligat să respecte măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Polițiștii s-au autosesizat și au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38 alin. (1) și dispuse prin ordinul de protecție”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

După consultarea procurorului de caz, prin ordonanța din 21 ianuarie 2026 s-a dispus reținerea bărbatului pe o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Baia, sub supravegherea Parchetului competent, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale în continuare, inclusiv în ceea ce privește menținerea protecției victimei.

Poliția Suceava subliniază că încălcarea oricărei măsuri dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune, indiferent dacă victima își exprimă acordul sau se prezintă voluntar la domiciliul agresorului. Obligația de respectare a distanței și interdicției de contact revine exclusiv persoanei față de care s-a emis ordinul, iar nerespectarea acestuia trebuie notificată imediat autorităților.