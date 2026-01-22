Bărbat mușcat de câinele fiului său în propria curte din Dolhasca. Fiul a fost amendat cu 3.000 de lei



Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost mușcat de un câine, marți, 20 ianuarie 2026, în curtea locuinței sale din orașul Dolhasca. Animalul, un mascul din rasa American Staffordshire Terrier (Amstaff), aparține fiului victimei și face parte din categoria câinilor periculoși conform legislației în vigoare.

Sesizarea a fost făcută prin 112 în jurul orei 15:37, de un vecin care a semnalat prezența unui câine agresiv ce prezenta pericol pentru cetățeni. Polițiștii din orașul Dolhasca s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat că, în jurul orei 15:00, victima se afla în curtea proprie când a fost atacată de câinele proprietate, de talie mare, de culoare neagră. Bărbatul a suferit o plagă mușcată la antebrațul drept și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni.

Medicul de gardă a precizat că pacientul prezenta halenă alcoolică, iar după acordarea îngrijirilor medicale necesare, acesta a fost externat.

La fața locului a fost solicitat și medicul veterinar din cadrul Cabinetului Medical Veterinar Dolhasca, care a procedat la tranchilizarea animalului. Ulterior, câinele a fost închis în padocul din curtea locuinței, împreună cu un martor, asigurându-se corespunzător accesul în spațiu. Cu această ocazie, polițiștii au constatat existența unei breșe în plasa de sârmă sudată a gardului padocului, precum și forțarea prin împingere din interior a celor două zăvoare ale porții de acces.

Poliția orașului Dolhasca s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunea de „neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane”, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Verificările au continuat pe 21 ianuarie 2026, ocazie cu care s-a stabilit că exemplarul canin aparține unui bărbat din orașul Dolhasca, fiul persoanei vătămate. Câinele este înregistrat la Asociația Chinologică Română și este încadrat în categoria a II-a de câini periculoși conform OUG 55/2002.

Proprietarul nu a depus la Poliția orașului Dolhasca documentele necesare pentru luarea în evidență a câinelui, așa cum impune legea. De asemenea, la intrarea în curtea locuinței nu era afișată plăcuța obligatorie cu inscripția „Câine agresiv”.

Pentru cele două contravenții constatate, proprietarul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 3.000 de lei.