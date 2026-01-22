Un șofer beat a răsturnat mașina în șanț și a fugit de la locul accidentului. El a fost prins în centrul orașului Dolhasca



Un bărbat de 41 de ani din municipiul Suceava a fost identificat și testat de polițiști după ce a părăsit locul unui accident rutier produs miercuri, 21 ianuarie 2025, pe DJ 208S, în satul Gulia din orașul Dolhasca.

Autoturismul condus de acesta, o Skoda Octavia albastră, a ajuns răsturnat pe o parte în șanț, iar șoferul se afla în stare vizibilă de ebrietate.

Sesizarea a fost primită la ora 15:20 prin apel telefonic la Poliție, martorii relatând că un autoturism a fost avariat grav în urma unui eveniment rutier fără victime, iar conducătorul auto părea beat și a fugit de la fața locului.

Echipajul de poliție s-a deplasat imediat pe DJ 208S, în satul Gulia, unde a identificat autoturismul răsturnat în afara părții carosabile, la aproximativ 15 metri de Oficiul Poștal Gulia, în sensul de mers spre Dolhasca. Conducătorul nu se mai afla la locul accidentului.

După căutări în zonă, bărbatul a fost interceptat și legitimat în centrul orașului Dolhasca. Acesta a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 41 de ani, domiciliat în municipiul Suceava. Bărbatul a recunoscut verbal că este șoferul autoturismului implicat în accident, că mașina aparține tatălui său și că se afla singur la volan în momentul producerii evenimentului.

Șoferul prezenta semne evidente de ebrietate – era agitat fizic și emana halenă alcoolică puternică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei prin analiză de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.