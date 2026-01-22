Tânăr de 30 de ani din Marginea, reținut pentru tentativă de furt calificat la o cafenea. El a fost plasat ulterior sub control judiciar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 30 de ani din comuna Marginea a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încercat să fure din interiorul unei cafenele din localitate, provocând pagube materiale în valoare de aproximativ 4.000 de lei. Fapta a fost descoperită în noaptea de 20 ianuarie 2026, iar împotriva acestuia s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Sesizarea a fost făcută prin 112 la ora 23:31, când un martor a anunțat Poliția că un tânăr a spart geamul unei cafenele din comuna Marginea. Patrula de siguranță publică din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea s-a deplasat imediat la fața locului – cafeneaua Zireto –, unde a constatat că geamul destinat servirii clienților fusese spart cu pumnul, sistemul de închidere distrus, iar în interior bunurile erau răvășite.

Martorul a relatat că a observat o persoană de sex masculin, îmbrăcată cu o haină fosforescentă, care a lovit geamul cu pumnul, având fața parțial acoperită cu un fular. Administratorul cafenelei, s-a prezentat la fața locului și a confirmat că nu au fost sustrase bunuri sau valori bănești, fiind cauzate doar pagube materiale estimate la circa 4.000 de lei.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat de polițiștii Postului de Poliție Marginea, autorul tentativei a fost identificat ca fiind un tânăr de 30 de ani, din comuna Marginea. Având în vedere starea de recidivă postcondamnatorie, prin ordonanța din 21 ianuarie 2026, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus, la data de 22 ianuarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat. Totodată, față de inculpat s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și a eventualelor alte aspecte relevante pentru soluționarea cauzei.