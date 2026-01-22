Deputat sucevean declarat „dușman al poporului ucrainean” oprit și întors de la frontieră. A fost supus unor proceduri degradante la Vama Siret-Porubne



Deputatul AUR de Suceava Petru-Gabriel Negrea a fost oprit joi, 22 ianuarie 2026, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret și i s-a interzis intrarea în Ucraina, autoritățile ucrainene invocând pozițiile sale publice privind drepturile minorității române din regiunea Cernăuți.

Potrivit declarațiilor transmise prin comunicat de presă, incidentul s-a produs în timp ce parlamentarul se deplasa în Ucraina la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți. După ce a trecut controlul pe partea română, autoritățile de frontieră ucrainene l-au oprit și i-au comunicat verbal că este considerat „dușman al poporului ucrainean”, refuzându-i accesul și cerându-i să părăsească imediat zona.

Petru-Gabriel Negrea descrie o serie de măsuri aplicate pe parcursul procedurii: inițial, comunicarea a fost refuzată în limba română sau engleză, deși s-a adresat calm și respectuos. A fost condus într-un container metalic neîncălzit, la temperaturi exterioare de aproximativ –12 / –13 grade Celsius, unde a fost obligat să se dezbrace complet pentru un control corporal, fără o justificare legală clară, într-un punct de frontieră echipat cu aparatură modernă.

Ulterior, într-un birou, discuția s-a purtat civilizat în limba română, moment în care i s-a confirmat explicit interdicția de intrare, motivată de pozițiile publice susținute în apărarea drepturilor comunității românești din Ucraina.

La încheierea procedurii, o persoană din cadrul autorităților de frontieră l-a preluat și l-a împins fizic pe jos până la linia de frontieră cu România, gest pe care deputatul îl califică drept degradant și nejustificat.

Parlamentarul subliniază că, în ultimul an, a avut intervenții publice constante în Parlament privind reducerea numărului de școli cu predare în limba română în regiunea Cernăuți, presiuni asupra bisericilor românești – inclusiv cazul Catedralei „Sfântul Duh” din Cernăuți –, limitarea folosirii limbii române și marginalizarea identității naționale a românilor din Ucraina. Aceste demersuri, spune el, au fost exprimate transparent și în acord cu standardele europene privind protecția minorităților naționale.

Deputatul amintește că, la începutul războiului din Ucraina, în calitate de antreprenor în turism, a oferit cazare gratuită, hrană și sprijin logistic pentru sute de refugiați ucraineni în hotelurile sale, din solidaritate umană și creștină, fără promovare mediatică.

„Această realitate demonstrează clar că demersurile mele nu au fost îndreptate împotriva poporului ucrainean, pe care îl respect, ci exclusiv în apărarea drepturilor legitime ale românilor din Ucraina”, a precizat Petru-Gabriel Negrea.

El critică aplicarea unei „duble măsuri”: România oferă sprijin consistent Ucrainei, în timp ce problemele românilor din Ucraina rămân nerezolvate, iar apelurile către Guvernul și Președinția României pentru intervenție fermă nu au primit răspuns.

Deputatul anunță că va continua să apere drepturile comunității românești din Ucraina și va sesiza instituțiile naționale și europene competente, considerând interdicția și tratamentul aplicat incompatibile cu valorile democrației și statului de drept.