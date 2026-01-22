Accident mortal la Pătrăuți după ce un pieton a fost lovit de o mașină pe DJ 208V

Intră acum și în grupul de
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 22 ianuarie 2026, în jurul orei 18:25, pe drumul județean DJ 208V, în zona localității Pătrăuți.
În urma impactului dintre un autoturism Audi Q5 și un pieton, un bărbat în vârstă de 38 de ani din comuna Pătrăuți a decedat pe loc.
Victima a fost identificată ca fiind un localnic în vârstă de 38 de ani. Pietonul se afla pe marginea părții carosabile în momentul producerii accidentului. Circumstanțele exacte în care acesta a fost acroșat de mașină urmează să fie stabilite în cadrul anchetei penale desfășurate de polițiști.
Conducătoarea autoturismului implicat în accident o femeie de 30 de ani, tot din comuna Pătrăuți, are permis de conducere valabil, iar testul cu aparatul etilotest a indicat valoare zero.
Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca cercetările să stabilească cu exactitate cauzele și împrejurările producerii tragicului eveniment.
