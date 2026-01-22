Directorul CNAIR anunță că întregul Drum Expres Suceava – Siret este acum în licitație



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru Lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret, astfel încât întregul traseu de 55,7 km se află acum în procedură de achiziție publică.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat joi, 22 ianuarie 2026, printr-o postare pe Facebook, publicarea anunțului de participare pentru construcția segmentului Bălcăuți – Siret. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit la data de 12 februarie 2026.

Lotul 3 presupune proiectarea și execuția a 12,65 km de drum expres nou, modernizarea unui sector de 1,45 km din DN2 și, într-o premieră pentru proiectele rutiere din România, modernizarea a 15 km din drumul național M19 pe teritoriul Ucrainei. Valoarea estimată a contractului este de 1,55 miliarde de lei (fără TVA), iar durata prevăzută este de 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.

Pentru primele două loturi, termenul limită de depunere a ofertelor rămâne 30 ianuarie 2026. Lotul 1 (Suceava – Dărmănești) are o lungime de 18,6 km și o valoare estimată de 2,30 miliarde de lei (fără TVA), în timp ce Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți) măsoară 24,45 km și este evaluat la 1,88 miliarde de lei (fără TVA).

Întregul proiect Drum Expres Suceava – Siret însumează o valoare totală de aproximativ 5,73 miliarde de lei și beneficiază de finanțare prin Instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), conform Regulamentului (UE) 2025/1106. Pe lângă îmbunătățirea mobilității în nordul Moldovei și conectivitatea cu Ucraina, traseul are și un rol strategic dual – civil și militar – consolidând un coridor important pentru stabilitatea regională și securitatea europeană.