Balul Vieții la Vicovu de Jos: Eveniment caritabil al Asociației „Glasul Vieții” la Palatul Regal cu scopul de a sprijini peste 10.500 de copii aflați în dificultate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Asociația „Glasul Vieții” organizează sâmbătă, 31 ianuarie 2026, începând cu ora 19:00, Balul Vieții, un eveniment caritabil care va avea loc la Palatul Regal din Vicovu de Jos. Fondurile strânse vor fi direcționate integral către sprijinirea celor 10.558 de copii proveniți din familii sărmane, monoparentale sau aflate în situații extreme, aflați în grija asociației coordonate de pr. Dan Damaschin.

Evenimentul își propune să reunească comunitatea locală și invitați din întreaga regiune într-o seară dedicată solidarității și bucuriei, combinând momente artistice cu scopul de a genera resurse financiare esențiale pentru proiectele sociale ale asociației. Prezentarea va fi asigurată de Dan Negru, iar pe scenă vor urca artiști îndrăgiți care au răspuns invitației de a contribui la această cauză: Horia Brenciu împreună cu HB Orchestra, interpreți de muzică populară precum Emilia Solovăstru, Diana Lungu, Viorica Macovei, Alexandru Brădățan, Lavinia Jitaru și Laura Erhan, precum și Taraful Florin Mucea.

Pr. Dan Damaschin, coordonatorul Balului Vieții și al Asociației „Glasul Vieții”, a transmis: „Vă așteptăm cu drag să fim împreună pentru viață”.

Asociația „Glasul Vieții”, înființată în 2012 la inițiativa pr. Dan Damaschin, derulează de ani buni proiecte sociale ample în regiunea Moldovei, cu accent pe sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile, inclusiv prin servicii medicale și educaționale.