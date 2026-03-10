Spitalul Județean Suceava suspendă joi eliberarea persoanelor decedate din cauza unor probleme tehnice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava anunță că joi, 12 martie 2026, activitatea de eliberare a persoanelor decedate din cadrul Serviciului de Prosectură va fi suspendată temporar din cauza unor probleme tehnice.

Potrivit comunicatului oficial transmis de unitatea medicală, pe toată durata zilei de 12 martie nu vor fi efectuate procedurile de predare a persoanelor decedate către aparținători sau către operatorii autorizați ai serviciilor funerare.

Conducerea spitalului precizează că măsura este una strict temporară și vizează exclusiv remedierea unor aspecte tehnice. Activitatea medicală curentă, internările, externările și funcționarea celorlalte secții și compartimente ale spitalului nu sunt afectate în niciun fel.

Serviciul de Prosectură își va relua activitatea în regim normal începând de vineri, 13 martie 2026, conform programului obișnuit.

„Spitalul mulțumește pentru înțelegere și își cere scuze pentru eventualele inconveniente create rudelor și firmelor de pompe funebre”, se arată în comunicatul instituției.