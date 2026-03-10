Poliția Suceava caută un bărbat de 31 de ani dispărut de la domiciliu: autoturismul a fost găsit abandonat la Gara Burdujeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava desfășoară activități intense de căutare pentru un bărbat dispărut, Nemesniciuc Alexandru, în vârstă de 31 de ani, domiciliat în municipiul Suceava.

Bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit, iar de atunci nu mai răspunde apelurilor telefonice ale membrilor familiei. În urma verificărilor efectuate, autoturismul pe care îl utiliza a fost descoperit abandonat în zona Gării Burdujeni din municipiul Suceava.

Nemesniciuc Alexandru are o înălțime de aproximativ 1,90 m. La momentul plecării de acasă era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare închisă și o geacă gri.

Polițiștii fac apel către toate persoanele care l-au văzut pe bărbat sau dețin orice informații cu privire la locul unde se află să contacteze de urgență Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență la numărul 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Orice informație poate fi decisivă pentru localizarea rapidă a persoanei dispărute.