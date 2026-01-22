Incendiu în Lămășeni: Bucătărie de vară mistuită de flăcări, proprietarul a fost transportat la spital



Un incendiu a izbucnit în noaptea de 21 spre 22 ianuarie 2026, în satul Lămășeni fiind anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 00:40.



Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Fălticeni, sprijiniți de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cornu Luncii, au intervenit prompt cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat o bucătărie de vară, cu pericol iminent de propagare la casa de locuit și la un adăpost de animale din apropiere.

Pompierii au reușit să limiteze rapid incendiul, salvând locuința principală și adăpostul de animale, împreună cu bunurile aferente.

Proprietarul gospodăriei, un bărbat în vârstă de 75 de ani, a suferit un atac de panică și prezenta arsuri la nivelul feței. Echipajul SMURD i-a acordat primul ajutor medical la fața locului, după care bărbatul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Incendiul a distrus complet bucătăria de vară și bunurile din interior (mobilier, electrocasnice și alte obiecte), pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava au stabilit că, cel mai probabil, focul a pornit din cauza jarului sau a scânteilor provenite din coșul de fum deteriorat.

Flăcările au fost lichidate definitiv la ora 02:20, după aproape două ore de intervenție intensă.