Sorin Grigore, revelația CSU Suceava la Euro 2026: „Am simțit cu adevărat că sunt handbalist”

Tânărul extremă dreapta Sorin Grigore (21 de ani), legitimat la CSU Suceava, a trăit prima sa experiență majoră la un turneu final de seniori în tricoul naționalei României la Campionatul European de handbal masculin 2026.

La Campionatul European 2026, tânărul handbalist a avut o prestație solidă în faza defensivă, ca apărător intermediar, dar a contribuit și cu trei goluri în poarta adversarilor: unul împotriva Portugaliei și două în meciul cu Macedonia de Nord.

Sorin Grigore a descris emoțiile intense trăite pe parcursul competiției: „Am trăit niște momente și niște sentimente de nedescris. Am avut ocazia să fac parte din lotul echipei naționale a României la un Campionat European, alături de cele mai bune națiuni din lume. Nu pot descrie în cuvinte cum m-am simțit în momentul în care am fost prezent pe teren alături de campioana olimpică și mondială Danemarca, în fața unui public extraordinar de 15.000 de persoane, chiar la ei acasă, care au făcut o atmosferă incendiară. Din punctul meu de vedere, pentru asta muncim noi, sportivii, zi de zi, săptămână de săptămână și an de an: pentru astfel de momente. Vreau să închei prin a spune că este prima dată când am simțit cu adevărat că sunt handbalist, integrându-mă printre cei mai buni, și sper să mai am astfel de ocazii!”