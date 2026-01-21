Conferința „Suntem români și punctum”, susținută de Dan Puric – un eveniment cultural dedicat identității și spiritului românesc



Suceava se pregătește să găzduiască un moment de profunzime culturală: pe 30 ianuarie 2026, începând cu ora 18:30, la Hotel Mandachi din municipiul Suceava, va avea loc conferința „Suntem români și punctum”, susținută de renumitul artist și gânditor Dan Puric.

Evenimentul este organizat de Institutul Conservator „Mihai Eminescu” și își propune să ofere sucevenilor un spațiu de reflecție profundă asupra identității naționale, a valorilor autentice și a spiritului românesc, inspirat direct din celebrul îndemn eminescian care dă titlul conferinței. Participanții vor avea ocazia să ia parte la un dialog deschis, clar și direct, moderat de Dan Puric, despre ceea ce ne definește ca popor în contextul contemporan.

Dan Puric, actor, regizor de teatru, maestru al pantomimei și autor de succes, este una dintre vocile cele mai puternice ale culturii române contemporane. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, el s-a remarcat prin spectacolele de teatru non-verbal, dar și prin conferințele și eseurile sale care explorează teme de identitate, spiritualitate și rezistență culturală. Activitatea sa a fost apreciată atât în țară, cât și în străinătate, fiind distins cu importante recunoașteri: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, Premiul UNITER pentru Teatru Non-verbal și Marele Premiu UNESCO pentru Dezvoltare Culturală.

Intrarea la conferință este liberă, însă locurile sunt limitate, iar organizatorii recomandă rezervarea în prealabil prin apel telefonic la numărul 0746 369 392.