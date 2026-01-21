Trafic oprit complet pe DN 17 între Mestecăniș și Iacobeni după ce un TIR a blocat transversal drumul



Un autotren a rămas imobilizat transversal pe carosabil, blocând complet circulația în ambele direcții pe DN 17, între localitățile Mestecăniș și Iacobeni, județul Suceava. Incidentul s-a produs în jurul orei 17:30-17:45, în dreptul localității Iacobeni, și a implicat doar conducătoarea autotrenului (femeie, fără încărcătură în remorcă).

Conform informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române, șoferița a suferit leziuni și necesită îngrijiri medicale. Ea a refuzat transportul la o unitate spitalicească.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului: pompierii militari cu o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2. Conducătoarea autotrenului este monitorizată medical de către echipajul SMURD și nu au fost raportate alte victime.

Traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri, cu valori în creștere în zonă. Șoferii sunt sfătuiți să evite sectorul și să folosească rute alternative (dacă este posibil, prin alte drumuri județene sau naționale).

Centrul Infotrafic estimează reluarea circulației după ora 20:30, în funcție de operațiunile de ridicare a autovehiculului și de curățarea carosabilului.