Consiliul Județean Suceava promovează Bucovina la FITUR Madrid 2026, cel mai important târg internațional de turism din debutul anului

O delegație a Consiliului Județean Suceava participă, în aceste zile, la FITUR Madrid 2026, principalul târg internațional de turism, care se desfășoară în perioada 21–25 ianuarie la centrul expozițional IFEMA din capitala Spaniei. Evenimentul marchează debutul acțiunilor externe de promovare turistică ale județului și ale României în acest an.

FITUR 2026 reunește profesioniști din industria turistică din peste 160 de țări, mii de companii, tour-operatori, agenții de turism, investitori și reprezentanți ai destinațiilor turistice globale. Ediția din acest an are Mexic ca țară parteneră și include noutăți precum Knowledge Hub – un spațiu dedicat inovației și cunoașterii în turism.

România este prezentă în hala 4, dedicată țărilor europene, la standul 4C18. Aici, destinația Bucovina este promovată prin materiale informative variate: hărți, broșuri, fotografii și elemente vizuale care evidențiază patrimoniul cultural (inclusiv mănăstirile UNESCO), peisajele naturale, tradițiile autentice și oferta diversificată – de la turism cultural și religios la agroturism, ecoturism și experiențe gastronomice locale.

Delegația Consiliului Județean Suceava este coordonată de vicepreședintele administrației județene, Nicoae Robu, împreună cu doi reprezentanți ai Serviciului Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană. La standul național sunt prezenți și reprezentanți ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), inclusiv un secretar de stat și un director general adjunct.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a declarat: „Participarea la FITUR Madrid 2026 reprezintă o oportunitate importantă de a prezenta Bucovina pe piețele internaționale. Târgul reunește mii de profesioniști din turism, tour-operatori și investitori din întreaga lume. Prezența noastră aici contribuie la creșterea vizibilității județului, astfel încât tot mai mulți turiști să descopere bogățiile naturale, culturale și ospitalitatea specifică zonei noastre.”