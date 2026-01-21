Activități educative la Cetatea de Scaun: „Lecția de 10” și „Cetatea sub asediu” continuă în 2026, chiar și pe durata restaurării – înscrieri deschise pentru elevi



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei anunță continuarea programelor de educație muzeală la Cetatea de Scaun a Sucevei și în anul 2026, chiar dacă monumentul istoric rămâne închis publicului pe durata etapei a III-a de restaurare. Proiectele „Lecția de 10” și „Cetatea sub asediu”, dedicate elevilor din clasele I–XII, se vor derula pe tot parcursul anului, oferind tinerilor oportunități de învățare interactivă despre istoria medievală moldovenească și viața cotidiană din Evul Mediu.

Proiectul „Lecția de 10” propune prezentări tematice axate pe aspecte ale vieții cotidiene în Moldova medievală: alimentație, viața de familie, copilărie, boli, iubire, dar și subiecte legate direct de Cetatea de Scaun – asedii, descoperiri arheologice și proiecte de restaurare. În funcție de tema abordată și de vârsta participanților, după fiecare sesiune se organizează activități practice: confecționarea de catapulte, coroane domnești, steme heraldice sau jocuri medievale. Seria prezentărilor din ianuarie începe cu lecția „Iubirea în Evul Mediu”.

Proiectul „Cetatea sub asediu” oferă o abordare practică și teoretică a sistemelor de apărare medievală și a metodelor de asediere a fortificațiilor. Elevii primesc informații detaliate despre arhitectura defensivă și tactici de luptă, iar apoi își demonstrează abilitățile prin construirea unei miniaturi de cetate din hârtie cartonată. Atunci când Cetatea va fi redeschisă vizitării, participanții vor putea corela cunoștințele dobândite în Casa Custodelui cu realitatea monumentului.

Ambele activități se adresează grupurilor de elevi din clasele I–XII și necesită programare prealabilă la numărul de telefon 0784 – 275 644. Locul desfășurării este Casa Custodelui din incinta Cetății de Scaun a Sucevei.