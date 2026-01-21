Prefectura Suceava anunță soluții structurale pentru siguranța pe DN2 Suceava–Siret – supralărgire bandă și benzi de stocaj în Dărmănești și Pătrăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a desfășurat miercuri, 21 ianuarie 2026, o ședință extraordinară în format restrâns, la sediul Instituției Prefectului – județul Suceava (Palatul Administrativ), dedicată exclusiv creșterii siguranței circulației rutiere pe drumul național DN2, pe segmentul Suceava–Siret. Ședința face parte dintr-un demers instituțional amplu și asumat, care urmărește corectarea disfuncționalităților și configurațiilor rutiere care, în timp, au generat vulnerabilități și accidente.

În urma analizei realizate de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, prin Serviciul Rutier, s-a evidențiat dinamica accidentelor și cauzele generatoare pe acest tronson extrem de circulat. În urma evaluării au fost identificate două zone cu risc rutier sporit, pentru care s-au propus și aprobat intervenții structurale, nu doar soluții punctuale.

În comuna Dărmănești , la intersecțiile DN2 cu DC38 și DJ209D, se impune supralărgirea părții carosabile cu o bandă suplimentară de circulație, amenajarea benzilor de stocaj și realizarea unei semnalizări rutiere verticale și orizontale corespunzătoare. Aceste măsuri vor permite separarea clară a fluxurilor de trafic și reducerea substanțială a riscului de coliziuni. Este pentru prima dată când, pe baza unei analize tehnice aprofundate, se adoptă intervenții de o asemenea amploare în zonă.

, la intersecțiile DN2 cu DC38 și DJ209D, se impune supralărgirea părții carosabile cu o bandă suplimentară de circulație, amenajarea benzilor de stocaj și realizarea unei semnalizări rutiere verticale și orizontale corespunzătoare. Aceste măsuri vor permite separarea clară a fluxurilor de trafic și reducerea substanțială a riscului de coliziuni. Este pentru prima dată când, pe baza unei analize tehnice aprofundate, se adoptă intervenții de o asemenea amploare în zonă. În comuna Pătrăuți, la intersecția DN2 cu DJ208V, s-a analizat și aprobat oportunitatea realizării unei benzi suplimentare de stocaj, împreună cu benzi de accelerare și decelerare, ca soluție de separare a fluxurilor și de creștere a siguranței participanților la trafic.

Implementarea acestor soluții va fi coordonată cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Instituțiile au convenit identificarea rapidă a mecanismelor de finanțare și a etapelor de execuție, cu un orizont estimativ de realizare de aproximativ 6 luni. Obiectivul declarat este obținerea unor rezultate concrete și verificabile, nu doar angajamente declarative.

Reprezentanții Prefecturii Suceava, ai IPJ Suceava, CNAIR și DRDP Iași au subliniat importanța cooperării interinstituționale și a abordării realiste, adaptate specificului local, pentru ridicarea standardului de siguranță rutieră pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din județ.

Măsurile adoptate vin în contextul creșterii numărului de accidente rutiere pe DN2 în ultimii ani și răspund solicitărilor repetate ale comunităților locale și ale poliției rutiere.