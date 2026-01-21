Expoziție foto-documentară dedicată Unirii Principatelor Române (1859)



Împlinirea, în anul 2026, a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859 va fi marcată de Muzeul Național al Bucovinei prin organizarea unei expoziții foto-documentare ce prezintă aspecte din viața și activitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Expoziția va putea fi vizionată în perioada 23 ianuarie – 15 februarie 2026 și este deschisă în Foaierul Muzeului de Istorie.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava.

În cadrul expoziției vor fi expuse piese originale care se păstrează în patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei din Suceava și care au aparținut domnitorului Alexandru Ioan Cuza și soției sale, doamna Elena Cuza. Aceste obiecte provin din vechile colecții ale Muzeului orașului Fălticeni și au fost transferate, în anul 1980, la Muzeul din Suceava.

Alexandru Ioan Cuza, numit pe bună dreptate Domnul Unirii, a fost primul domn al statului care va deveni, în anul 1918, România Mare. În cei șapte ani de domnie, Cuza a reușit să pună bazele statului unitar, dar și ale statului modern român.

Așa cum afirma Mihail Kogălniceanu în anul 1873:

„Alexandru Ioan I nu poate să moară. Veșnica lui amintire nu se va stinge din inimile noastre și, cât va avea țara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină va fi aceea a lui Alexandru Ioan I.”

Expoziția a fost realizată de Cristina Slavic, muzeograf în cadrul Serviciului Istorie și Arheologie al Muzeului Național al Bucovinei.