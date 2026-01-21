Parlamentul European solicită avizul Curții de Justiție a UE privind acordul UE-Mercosur: vot strâns cu 334 pentru și 324 împotrivă – europarlamentarii români PSD și ECR au decis soarta rezoluției, în contextul protestelor fermierilor suceveni pe E85



Parlamentul European a votat miercuri, în plenul de la Strasbourg, solicitarea unui aviz juridic din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind compatibilitatea cu tratatele UE a pachetului de acorduri UE-Mercosur: Acordul de Parteneriat (EMPA) și Acordul Comercial Provizoriu (ITA). Rezoluția a fost adoptată la limită, cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri, ceea ce suspendă practic procesul de ratificare până la pronunțarea Curții, un demers care poate dura între 18 și 24 de luni.

Inițiativa, susținută de o coaliție transpartinică largă prin propunerea B10-0060/2026 (S&D, Renew, Verzi/ALE, The Left și unii PPE), cere verificarea legalității divizării acordului în două instrumente separate, negociat inițial ca un acord mixt unic ce ar fi necesitat ratificarea de către parlamentele naționale. A doua rezoluție (B10-0061/2026), inițiată de grupurile Identitate și Democrație (ID) și Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), a fost respinsă cu 225 pentru și 402 împotrivă, dar subliniază riscuri precum intrarea în vigoare a părții comerciale fără control democratic național sau mecanisme prin care statele Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia) ar putea cere compensații dacă legile UE privind mediul, clima sau siguranța alimentară le afectează interesele economice.

Europarlamentarii români au jucat un rol decisiv în votul strâns: au votat pentru (10 S&D – Benea, Cârciu, Cristea, Dîncu, Firea, Manda, Muşoiu, Negrescu, Nica, Tudose; 4 ECR – Sturdza, Târziu, Teodorescu, Terheș; 1 Verzi – Ștefănuță; 1 Neafiliați – Lazarus), împotrivă (10 PPE – Bogdan, Buda, Falcă, Hava, Motreanu, Mureşan, Popescu, Vălean, Vincze, Winkler; 2 Renew – Barna, Tomac) și abținere (1 Neafiliați – Iovanovici-Șoșoacă).

Votul PSD a fost salutat ca o „victorie extraordinară” de PSD, care consideră că protejează fermierii români de importurile ieftine, în timp ce PPE critică amânarea beneficiilor economice negociate, inclusiv clauze de salvgardare împotriva creșterii importurilor cu peste 5%.

Decizia PE vine pe fondul protestelor intense ale fermierilor suceveni de pe E85 la Cumpărătura (de luni, 19 ianuarie), unde agricultorii au format coloane de un kilometru spre Fălticeni și au expus 80 de tone de ceapă gratuit, acuzând acordul de distrugere a producției locale prin concurență neloială.

Pașii următori implică transmiterea oficială a cererii către CJUE, care va analiza aspecte juridice esențiale (articolul 218 TFUE). Un precedent relevant este acordul UE-Singapore (2017), unde CJUE a cerut restructurarea în instrumente separate cu implicarea statelor membre. Dacă avizul este negativ, acordul nu poate fi încheiat în forma actuală, necesitând modificări majore – un scenariu văzut ca o victorie pentru fermieri de către PSD și ECR, dar ca o întârziere dăunătoare de către PPE. Procesul încetinește aplicarea acordului, oferind timp pentru negocieri și protejând standardele UE în domenii sensibile precum defrișările amazoniene sau pesticidele interzise în Europa.

Această decizie europeană validează ecoul protestelor bucovinene, unde fermierii suceveni, afectați de politici fiscale și importuri, cer solidaritate națională și europeană pentru supraviețuirea agriculturii tradiționale.