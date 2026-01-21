Fermierii suceveni au pornit în marș cu utilaje agricole pe E85: coloană de circa un kilometru spre Fălticeni, iar circulația va fi îngreunată



Fermierii suceveni care protestează de luni, 19 ianuarie 2026, pe marginea drumului european E85 în zona localității Cumpărătura au intensificat acțiunea miercuri, 21 ianuarie. După ce inițial parcaseră utilajele agricole la marginea drumului, protestatarii au pornit într-un marș lent cu tractoarele și alte utilaje spre direcția Fălticeni și înapoi, formând o coloană de aproximativ un kilometru.

Mișcarea a generat îngreunarea semnificativă a circulației pe E85, una dintre principalele artere rutiere din nordul Moldovei, pentru că viteza redusă a coloanei a provocat timpi mai lungi de așteptare pentru șoferi.

Protestul continuă să aibă ca principal obiectiv prevederile Acordului comercial UE – Mercosur, pe care fermierii îl consideră extrem de dăunător pentru producția agricolă românească. Ei acuză că importurile masive de produse agricole la prețuri foarte scăzute din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay etc.) amenință supraviețuirea fermelor mici și mijlocii din Bucovina și din întreaga țară. De luni până acum, protestatarii au expus public 80 de tone de ceapă depozitate în box-paleți, oferind-o demonstrativ gratuit trecătorilor pentru a ilustra impactul concurenței neloiale asupra producătorilor locali.

Fermierii cer autorităților române și europene măsuri urgente de protecție: revizuirea sau blocarea acordului în forma actuală, compensații pentru pierderile cauzate de importuri și politici agricole mai echitabile. Acțiunea de la Cumpărătura se înscrie într-o serie de proteste similare din mai multe zone agricole ale țării, care au câștigat amploare în ultimele săptămâni.

Până la această oră nu au fost raportate incidente majore, însă situația rămâne dinamică. Reprezentanții fermierilor au declarat că vor continua manifestările atâta timp cât revendicările lor nu primesc răspunsuri concrete și satisfăcătoare de la Guvern și instituțiile europene.