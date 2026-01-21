„Ziua Ursului” – atelier educativ interactiv la Muzeul de Științele Naturii din Suceava: înscrieri deschise pentru preșcolari și școlari în februarie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Muzeul Național al Bucovinei invită copiii să descopere lumea fascinantă a urșilor prin programul de educație muzeală „Ziua Ursului”, parte din seria „Zilele animalelor sălbatice”. Atelierul va avea loc în luna februarie la Muzeul de Științele Naturii din Suceava și este adresat preșcolarilor și elevilor din clasele primare.

Participanții vor porni într-o aventură educativă plină de descoperiri despre unul dintre cele mai impresionante animale ale faunei sălbatice din România și din lume. Prin activități dinamice și interactive, copiii vor afla:

despre urșii din întreaga lume și diferențele dintre specii;

hrana și modul de viață al urșilor;

importanța protejării urșilor și a habitatelor lor naturale;

povești fascinante despre ursul preistoric;

vor viziona filmulețe educative, vor rezolva ghicitori și vor învăța cântece tematice;

vor participa la activități creative, inclusiv confecționarea propriilor măști de urs.

Lecția muzeală îmbină joaca, explorarea și învățarea, stimulând curiozitatea naturală a copiilor și respectul față de mediu și faună. După finalizarea atelierului, participanții vor avea ocazia să viziteze expozițiile muzeului împreună cu specialiștii, aprofundând cunoștințele dobândite.

Informații practice pentru înscrieri:

Locul desfășurării: Muzeul de Științele Naturii din Suceava

Înscrieri: telefonic la numărul 0230 213 775 (luni–vineri, între orele 09:00–17:00) sau direct la standul muzeului

Taxa de participare: 3 lei/copil (reprezentând prețul biletului de vizitare)

Muzeul Național al Bucovinei îi așteaptă pe cei mici să-l cunoască pe „Moș Martin” într-un mod plăcut și memorabil, transformând o lecție despre natură într-o experiență de neuitat.

Proiect finanțat de Consiliul Județean Suceava.